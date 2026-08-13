Суд отказался привлекать Microsoft и Google к иску о снятии кандидата Матвеева

12 августа представитель избирательной комиссии Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации Матвеева, из-за чего его могут снять с выборов. Иск был подан оппоненткой по его одномандатному округу в Самарской области (Промышленный – № 163) из Партии пенсионеров Анной Саранцевой. Ее претензии, по словам ответчика, связаны с авторскими правами на его предвыборном сайте.