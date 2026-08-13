Суд отказался привлекать Microsoft и Google к иску о снятии кандидата Матвеева
Суд Самарской области отклонил ходатайство о привлечении Microsoft и Google в качестве третьих лиц по делу о нарушении авторских прав. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев.
Судебное разбирательство перенесли на 09:30 14 августа, уточнил политик.
13 августа Матвеев сообщал, что заявил ходатайство о вызове Microsoft и Google. Парламентарий обратил внимание на использование шрифтов Microsoft на сайтах участников разбирательства. По его словам, избирательная комиссия сама использует такие шрифты на своем сайте, при этом истец убеждает суд в недопустимости нарушения авторских прав американской компании.
12 августа представитель избирательной комиссии Самарской области поддержал иск о нарушении авторских прав при агитации Матвеева, из-за чего его могут снять с выборов. Иск был подан оппоненткой по его одномандатному округу в Самарской области (Промышленный – № 163) из Партии пенсионеров Анной Саранцевой. Ее претензии, по словам ответчика, связаны с авторскими правами на его предвыборном сайте.
«Истица считает, что одно из изображений моих – а именно графический рисунок – имеет в своей основе картинку, которая якобы принадлежит одному из СМИ. В качестве обоснования они приводят новость mail.ru, которое, ссылаясь на это СМИ, публикует эту фотографию из моего Telegram-канала», – говорил Матвеев.