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В Великобритании с рельсов сошел пассажирский поезд

Наталья Захарова

В Великобритании недалеко от железнодорожной станции Льюис в Восточном Сассексе с рельсов сошел пассажирский поезд, сообщила газета Independent со ссылкой на данные Британской транспортной полиции.

«Мы реагируем совместно с парамедиками и пожарной службой и предоставим дополнительную информацию, как только сможем», – сообщили в ведомстве.

Компания Southern Rail сообщила, что поезд сошел с рельсов на участке между Хейвордс-Хитом и Льюисом. Информации о пострадавших пока нет.

Компания National Rail предупредила пассажиров о «серьезных перебоях в движении поездов» на данном участке.

19 июня в Великобритании в районе Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда. Погиб человек, еще 89 пострадали. Поезд компании East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы безопасности. Машинист разговаривал по телефону с сотрудником техобслуживания, когда поезд Luton Airport Express врезался в его заднюю часть.

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