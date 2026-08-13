В Великобритании с рельсов сошел пассажирский поезд

19 июня в Великобритании в районе Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда. Погиб человек, еще 89 пострадали. Поезд компании East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы безопасности. Машинист разговаривал по телефону с сотрудником техобслуживания, когда поезд Luton Airport Express врезался в его заднюю часть.