Лавров назвал опасным решение ЕС объявлять все суда «теневым флотом»Брюссель ограничивает возможности РФ работать на мировых рынках, заявил он
Незаконное решение Евросоюза объявлять все суда под любым флагом «теневым флотом» является опасным. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Брюссель использует созданные им самим правила, чтобы ограничивать возможности России работать на мировых рынках.
Под ограничения могут попадать суда независимо от их флага, если они не выполняют требования Евросоюза. «Все суда, которые не слушаются Евросоюз – под любым флагом – объявлены "теневым флотом". Это очень опасная стезя», – заключил министр.
12 августа в МИД России заявили, что Евросоюз своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту», создает для себя дополнительные риски. В ведомстве подчеркнули, что проверка принадлежности судов к «теневому флоту» не имеет, по его оценке, правового обоснования. В МИДе связали такие действия с введенными Евросоюзом ограничениями на морские перевозки российских нефти и других грузов. ЕС проводит у берегов Ливии военно-морскую операцию «Ирини». В министерстве считают, что действия ЕС не соответствуют нормам международного права.
В этот же день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия, руководствуясь симметричным западному подходом к «теневому флоту», имеет право атаковать любое торговое судно вражеских стран как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. По его словам, об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.