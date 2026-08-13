Лавров назвал опасным решение ЕС объявлять все суда «теневым флотом»

12 августа в МИД России заявили, что Евросоюз своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту», создает для себя дополнительные риски. В ведомстве подчеркнули, что проверка принадлежности судов к «теневому флоту» не имеет, по его оценке, правового обоснования. В МИДе связали такие действия с введенными Евросоюзом ограничениями на морские перевозки российских нефти и других грузов. ЕС проводит у берегов Ливии военно-морскую операцию «Ирини». В министерстве считают, что действия ЕС не соответствуют нормам международного права.