МИД РФ предупредил ЕС об опасности проверок «теневого флота»
Евросоюз своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту», создает для себя дополнительные риски. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
В ведомстве подчеркнули, что проверка принадлежности судов к «теневому флоту» не имеет, по его оценке, правового обоснования. В МИДе связали такие действия с введенными Евросоюзом ограничениями на морские перевозки российских нефти и других грузов.
В ведомстве напомнили, что ЕС проводит у берегов Ливии военно-морскую операцию «Ирини». Как заявили в российском МИДе, ее задачей стало воспрепятствование морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах России.
В министерстве считают, что действия ЕС не соответствуют нормам международного права.
12 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, руководствуясь симметричным западному подходом к «теневому флоту», имеет право атаковать любое торговое судно вражеских стран как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. Об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
Путин понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. Глава государства сказал о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, а также оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.