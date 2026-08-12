МИД РФ предупредил ЕС об опасности проверок «теневого флота»

12 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, руководствуясь симметричным западному подходом к «теневому флоту», имеет право атаковать любое торговое судно вражеских стран как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. Об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.