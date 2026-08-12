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МИД РФ предупредил ЕС об опасности проверок «теневого флота»

Ведомости

Евросоюз своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту», создает для себя дополнительные риски. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что проверка принадлежности судов к «теневому флоту» не имеет, по его оценке, правового обоснования. В МИДе связали такие действия с введенными Евросоюзом ограничениями на морские перевозки российских нефти и других грузов.

В ведомстве напомнили, что ЕС проводит у берегов Ливии военно-морскую операцию «Ирини». Как заявили в российском МИДе, ее задачей стало воспрепятствование морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах России.

Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии

Политика / Армия и спецслужбы

В министерстве считают, что действия ЕС не соответствуют нормам международного права.

12 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, руководствуясь симметричным западному подходом к «теневому флоту», имеет право атаковать любое торговое судно вражеских стран как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. Об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Путин понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. Глава государства сказал о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, а также оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.

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