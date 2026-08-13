В результате схода поезда с рельсов в Великобритании пострадали 11 человек
В результате схода поезда с рельсов в Великобритании пострадали 11 человек, сообщила скорая помощь юго-восточного побережья Англии, передает телеканал Sky News.
По данным службы, двое человек получили серьезные травмы. Всего в поезде находились около 150 человек.
После аварии пассажирское железнодорожное сообщение на юге Англии оказалось частично нарушено. Операторы предупредили о задержках и отменах рейсов и рекомендовали по возможности отказаться от поездок до конца дня.
Британская транспортная полиция объявила чрезвычайную ситуацию в связи с происшествием. Все пассажиры сошедшего с рельсов поезда уже эвакуированы.
13 августа Independent со ссылкой на данные Британской транспортной полиции сообщила, что инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Льюис. Компания Southern Rail уточнила, что поезд сошел с рельсов на участке между Хейвордс-Хитом и Льюисом.
9 июня в Британии в районе Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда, погиб человек, еще 89 пострадали. Поезд компании East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы безопасности. Машинист разговаривал по телефону с сотрудником техобслуживания, когда поезд Luton Airport Express врезался в его заднюю часть.