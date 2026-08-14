Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Поздним вечером 13 августа Собянин сообщил, что были уничтожены два беспилотника, летевших на Москву.
Утром 14 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что после атаки украинских беспилотников загорелся порт Усть-Луга. Силы ПВО сбили над регионом 51 БПЛА.