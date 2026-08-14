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Стубб рассказал детям об уважении к русской культуре

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб уважает русскую культуру и историю страны, но не согласен с действиями нынешних властей. Об этом он заявил детскому журналу Koululaisen, отвечая на вопросы детей.

«Я ценю русских, российскую культуру и историю, но я не могу одобрить действия нынешней российской администрации», – сказал он (цитата по Ilta-Sanomat).

8 августа Стубб заявил, что диалог с Россией должен в «какой-то момент» начаться и возобновление контактов может произойти в ближайшие два месяца. При этом он считает, что переговоры должны проходить скоординированно. Стубб заявлял, что эти связи необходимо наладить как на европейском уровне, так и на двустороннем.

В начале 2026 г. президент Финляндии констатировал, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Он говорил, что Хельсинки продолжит «делать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины». 

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