Стубб рассказал детям об уважении к русской культуре
Президент Финляндии Александр Стубб уважает русскую культуру и историю страны, но не согласен с действиями нынешних властей. Об этом он заявил детскому журналу Koululaisen, отвечая на вопросы детей.
«Я ценю русских, российскую культуру и историю, но я не могу одобрить действия нынешней российской администрации», – сказал он (цитата по Ilta-Sanomat).
8 августа Стубб заявил, что диалог с Россией должен в «какой-то момент» начаться и возобновление контактов может произойти в ближайшие два месяца. При этом он считает, что переговоры должны проходить скоординированно. Стубб заявлял, что эти связи необходимо наладить как на европейском уровне, так и на двустороннем.
В начале 2026 г. президент Финляндии констатировал, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Он говорил, что Хельсинки продолжит «делать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины».