Стубб рассказал детям об уважении к русской культуре

8 августа Стубб заявил, что диалог с Россией должен в «какой-то момент» начаться и возобновление контактов может произойти в ближайшие два месяца. При этом он считает, что переговоры должны проходить скоординированно. Стубб заявлял, что эти связи необходимо наладить как на европейском уровне, так и на двустороннем.