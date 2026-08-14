Лавров объяснил, почему РФ не согласна на остановку конфликта по линии фонта

«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать», – сказал министр в интервью информационному агентству «Вести». Он подчеркнул, что речь идет не о текущем комфорте, а об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.