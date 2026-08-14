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Лавров объяснил, почему РФ не согласна на остановку конфликта по линии фонта

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что остановка боевых действий на Украине по линии боевого соприкосновения невозможна. По его словам, прекращение огня допустимо только в рамках долгосрочного и устойчивого урегулирования.

«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать», – сказал министр в интервью информационному агентству «Вести». Он подчеркнул, что речь идет не о текущем комфорте, а об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Лавров отметил, что в последнее время все чаще звучат призывы к немедленной остановке конфликта. «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – пояснил он.

Ранее, в июле 2026 г., Лавров уже называл предложения Запада по заморозке конфликта ультиматумом. Он также заявлял, что поставки вооружений Киеву недопустимы и дестабилизируют обстановку. В конце июня министр выразил убеждение, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины «вполне еще возможно».

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