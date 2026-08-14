МИД России отверг полумеры по прекращению огня в Черном море
Россия не видит оснований для «полумер», которые предоставили бы Киеву передышку в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Анкары об остановке боевых действий в акватории Черного моря. Она также указала, что Украина продолжает атаковать суда.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о передаче Москве и Киеву предложений о введении моратория на боевые действия в Черном море. При этом российская сторона пока не получала по официальным каналам формализованного обращения, в котором были бы конкретизированы условия инициативы, заявила Захарова.
Захарова отметила, что если предложение предполагает возвращение к схеме, аналогичной «Черноморской инициативе» 2022–2023 гг., то Москва считает такой вариант нецелесообразным. Она напомнила, что Россия тогда согласилась на мораторий в обмен на обеспечение доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, но встречные условия выполнены не были.
Захарова подчеркнула, что позиция Москвы по урегулированию конфликта остается неизменной: российская сторона выступает за долгосрочное решение, которое должно предусматривать устранение первопричин конфликта, в том числе связанных с расширением НАТО на восток.
14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» заявил, что Турция искренне заинтересована в стабильности Черного моря и в хороших отношениях с Москвой, поскольку у двух стран много общих экономических проектов и исторических связей. По его словам, ни Турция, ни США публично не осуждают Украину, которая атакует беспилотниками турецкие гражданские суда и объекты КТК.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Анкара отметила, что эскалация конфликта в данном регионе стала угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок из-за атак беспилотников. В тот же день Турция ввела ограничение для прохода коммерческих судов через Дарданеллы.