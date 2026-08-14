МИД России отверг полумеры по прекращению огня в Черном море

14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» заявил, что Турция искренне заинтересована в стабильности Черного моря и в хороших отношениях с Москвой, поскольку у двух стран много общих экономических проектов и исторических связей. По его словам, ни Турция, ни США публично не осуждают Украину, которая атакует беспилотниками турецкие гражданские суда и объекты КТК.