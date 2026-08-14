Главные заявления Лаврова о жестких мерах, перемирии и ударах в Черном море

Главные заявления Лаврова о жестких мерах, перемирии и ударах в Черном мореМинистр объяснил, почему невозможна заморозка и чего ждет РФ от США
- Почему России не подходит заморозка конфликта
- О жестких мерах против Киева
- О роли США в ударах по России
- О Турции, Черном море и судоходстве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» сделал ряд заявлений о ходе специальной военной операции, отношениях с США и ситуации в Черном море. Он подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты, заявил о необходимости долгосрочного урегулирования и сообщил о направленных Вашингтону запросах. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов министра.
Почему России не подходит заморозка конфликта
Лавров заявил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Он сослался на регулярные заявления президента Владимира Путина на этот счет. Министр также указал на настроения бойцов на фронте.
«Красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Их голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта – "враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое" – это очень сильное выражение», – подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ отверг возможность остановки конфликта по линии боевого соприкосновения. По его словам, такое развитие событий перечеркнуло бы подвиг победы над нацизмом.
«Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов», – заявил Лавров. Он добавил, что речь идет об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
Министр подчеркнул, что мир возможен только при искоренении первопричин конфликта:
«Речь идет об устранении угроз безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться гарантий восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем киевского режима», – сказал он.
О жестких мерах против Киева
Министр заявил, что Россия не будет опускаться до методов украинской стороны.
«Но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал Лавров.
О роли США в ударах по России
Лавров сообщил, что Москва передала в госдепартамент ряд вопросов, касающихся участия США в ударах вглубь территории России.
«Мы передали целый ряд вопросов в госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа», – отметил министр.
Он также заявил, что Россия не отказывается от контактов с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Если они приедут, они знают, что президент России Владимир Владимирович Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут», – подчеркнул Лавров.
При этом Москва не ставит Вашингтону ультиматумов о прекращении поддержки Киева.
О Турции, Черном море и судоходстве
Лавров отметил, что Турция искренне заинтересована в стабильности Черного моря и в хороших отношениях с Москвой, поскольку у двух стран много общих экономических проектов и исторических связей. Он также затронул проблему атак на гражданские суда и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали», – сказал Лавров.
По его словам, ни Турция, ни США публично не осуждают Украину, которая атакует беспилотниками турецкие гражданские суда и объекты КТК. Однако, по данным Москвы, обе страны по неофициальным каналам направляют Киеву сигналы о неприемлемости таких действий.
«Когда мы поинтересовались, смирятся ли они с этим, они ответили, что нет, они им сигнал посылают», – рассказал министр. «Но публично все молчат. Это тоже показательно», – резюмировал Лавров.