Главные заявления Лаврова о жестких мерах, перемирии и ударах в Черном море

«Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов», – заявил Лавров. Он добавил, что речь идет об ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.