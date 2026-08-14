Масштабный блэкаут произошел в Казахстане
Масштабные отключения электроэнергии произошли в Казахстане, в том числе в Алма-Ате и Алматинской области. Об этом сообщила издание Tengrinews.
Причиной стало технологическое нарушение в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) страны, отмечает казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC.
Электричество отключилось сразу в четырех районах Алма-Аты и десяти районах Алматинской области. На некоторых улицах города перестали работать светофоры. Проблемы с электроснабжением также зафиксированы в Бишкеке и Душанбе.
В KEGOC сообщили, что 14 августа в 14:37 (12:37 мск) произошло аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ. В результате южная зона энергосистемы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии перешли на изолированную работу. По предварительным данным, причиной нарушения стал «наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии».
После аварии начались восстановительные работы. Уже к 14:47 (12:47 мск) были сняты ограничения мощностью 295 МВт в Карагандинской, Абайской и Улытауской областях. Минэнерго Казахстана также сообщило о восстановлении электроснабжения в ряде регионов.
5 августа Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Грузия также столкнулась с масштабным блэкаутом, он стал третьим за последние две недели.