Масштабный блэкаут произошел в Казахстане

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Казахстане, в том числе в Алма-Ате и Алматинской области. Об этом сообщила издание Tengrinews.



Причиной стало технологическое нарушение в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) страны, отмечает казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC.