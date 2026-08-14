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Главная / Политика /

Китай призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны

Анна Суслова

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны, сообщили «РИА Новости». Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать поездку президента РФ Владимира Путина на Курилы.

«Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – ответил дипломат.

Дипломат также добавил, что КНР выступает за сохранение соглашений, достигнутых по итогам Второй мировой войны и ВОВ.

13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп, расположенного на юге Курил. Япония назвала данные территории «историческими территориями страны» и заявила о намерении ужесточить санкции в отношении РФ.

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