Нетаньяху назвал Великобританию «первой исламской республикой с ядерным оружием»

Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп не поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах из-за его низких рейтингов. Сейчас у партии Нетаньяху, по данным портала, от 49 до 53 мест в парламенте, тогда как у оппозиции – 67-70. При этом глава Армии обороны Израиля Гади Эйзенкот имеет более высокие рейтинги. Как пишет Axios, для Трампа израильские выборы – лишь способ продвигать свои ближневосточные планы, включая «Совет мира» по Газе и переговоры между Ливаном и Израилем.