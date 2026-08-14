Нетаньяху назвал Великобританию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает Великобританию «первой исламской республикой, получившей ядерное оружие». Об этом он сообщил во время интервью на радио, его слова передает газета The Guardian.
«Разве не вся Европа такая?» – спросил у Нетаньяху ведущий. В ответ израильский премьер согласился, но вновь подчеркнул роль Британии.
Как пишет The Guardian, комментарии Нетаньяху соответствуют «ультраправому стереотипу о многочисленности мусульманского населения» в Соединенном Королевстве. Издание также напомнило, что первой исламской республикой, у которой появилось ядерное оружие, был Пакистан.
Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп не поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах из-за его низких рейтингов. Сейчас у партии Нетаньяху, по данным портала, от 49 до 53 мест в парламенте, тогда как у оппозиции – 67-70. При этом глава Армии обороны Израиля Гади Эйзенкот имеет более высокие рейтинги. Как пишет Axios, для Трампа израильские выборы – лишь способ продвигать свои ближневосточные планы, включая «Совет мира» по Газе и переговоры между Ливаном и Израилем.