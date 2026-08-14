«Нафтогаз» призвал украинцев откладывать деньги на отопительный сезон

В компании пояснили, что зимой потребление газа традиционно увеличивается, из-за чего растут и суммы в счетах за коммунальные услуги. «Потребление газа зимой традиционно растет, а вместе с ним – и суммы в счетах. Поэтому летние месяцы – прекрасная возможность заблаговременно позаботиться о семейном бюджете», – говорится в сообщении.