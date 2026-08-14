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«Нафтогаз» призвал украинцев откладывать деньги на отопительный сезон

Ведомости

Украинцев призвали заранее откладывать деньги на оплату коммунальных услуг в предстоящем отопительном сезоне. Соответствующую рекомендацию опубликовала компания «Нафтогаз Украины» в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В компании пояснили, что зимой потребление газа традиционно увеличивается, из-за чего растут и суммы в счетах за коммунальные услуги. «Потребление газа зимой традиционно растет, а вместе с ним – и суммы в счетах. Поэтому летние месяцы – прекрасная возможность заблаговременно позаботиться о семейном бюджете», – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» рекомендовали регулярно пополнять лицевой счет на посильные суммы. Таким образом потребители смогут постепенно накопить средства для оплаты газа в холодное время года.

21 июля компания «Укрэнерго» сообщила, что предстоящий отопительный сезон станет сложным для энергосистемы Украины. По данным энергетиков, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, а также реализуются проекты по строительству распределенной генерации. Но существующих мощностей, по оценке компании, недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери крупных электростанций.

19 июля агентство Bloomberg отмечало, что одной из главных задач нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого станет подготовка энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры к зимнему периоду, чтобы избежать повторения масштабных отключений электроэнергии.

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