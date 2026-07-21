«Укрэнерго»: предстоящая зима будет сложной для украинской энергосистемы
Предстоящий отопительный сезон станет сложным для энергосистемы Украины. Об этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в ответ на запрос украинского издания «Телеграф».
По данным энергетиков, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, а также реализуются проекты по строительству распределенной генерации. Но существующих мощностей, по оценке компании, недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери крупных электростанций.
«Особенно критической ситуация может быть в период морозов от -10 градусов», – поясняет издание.
По оценке «Укрэнерго», за шесть-восемь суток морозов здания начинают терять тепло, а массовое использование электрообогревателей существенно увеличивает нагрузку на энергосистему.
19 июля агентство Bloomberg сообщало, что одной из главных задач нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого станет подготовка энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры к зимнему периоду, чтобы избежать повторения масштабных отключений электроэнергии.