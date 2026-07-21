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«Укрэнерго»: предстоящая зима будет сложной для украинской энергосистемы

Ведомости

Предстоящий отопительный сезон станет сложным для энергосистемы Украины. Об этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в ответ на запрос украинского издания «Телеграф».

По данным энергетиков, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, а также реализуются проекты по строительству распределенной генерации. Но существующих мощностей, по оценке компании, недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери крупных электростанций.

«Особенно критической ситуация может быть в период морозов от -10 градусов», – поясняет издание.

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По оценке «Укрэнерго», за шесть-восемь суток морозов здания начинают терять тепло, а массовое использование электрообогревателей существенно увеличивает нагрузку на энергосистему.

19 июля агентство Bloomberg сообщало, что одной из главных задач нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого станет подготовка энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры к зимнему периоду, чтобы избежать повторения масштабных отключений электроэнергии.

Верховная рада утвердила Корецкого на пост премьера 16 июля. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов. До этого, 14 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и возглавляемое ею правительство, соответствующее решение поддержали 258 депутатов.

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