Bloomberg: задачей Корецкого станет укрепление энергетической сети Украины

По данным Bloomberg, Корецкий, которому 48 лет, провел почти 30 лет своей карьеры в частном секторе, в основном в энергетических компаниях. На государственную службу он перешел в 2022 г., став генеральным директором «Укрнафты» – крупнейшего производителя нефти в стране. Парламент Украины утвердил его назначение на пост главы правительства в ходе дебатов, которые проходили на фоне скандалов вокруг увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны, которое вызвало протесты в Киеве и по всей стране.