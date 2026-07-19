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Главная / Политика /

Bloomberg: задачей Корецкого станет укрепление энергетической сети Украины

Ася Султанова

Главной задачей нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого станет укрепление энергетической и теплоснабжающей сети Украины к зиме, пишет Bloomberg. Целью называется недопущение повторения масштабных отключений электроэнергии зимой 2026 г.

По данным Bloomberg, Корецкий, которому 48 лет, провел почти 30 лет своей карьеры в частном секторе, в основном в энергетических компаниях. На государственную службу он перешел в 2022 г., став генеральным директором «Укрнафты» – крупнейшего производителя нефти в стране. Парламент Украины утвердил его назначение на пост главы правительства в ходе дебатов, которые проходили на фоне скандалов вокруг увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны, которое вызвало протесты в Киеве и по всей стране.

Аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что отсутствие политического опыта является для Корецкого преимуществом. Отмечается также, что Корецкий имеет опыт антикризисного управления.

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Как пишет Bloomberg, Корецкий на протяжении всей карьеры избегал связи с коррупционными скандалами, которые преследуют энергетический сектор Украины.

16 июля Верховная рада Украины назначила Корецкого на должность премьер-министра страны. Кандидатуру Корецкого поддержали 289 народных депутатов.

Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне крупнейших за последние годы протестов в стране. Массовые акции начались после увольнения Федорова. 17 июля тысячи украинцев собрались у здания администрации президента в Киеве, а также во Львове и Одессе с требованием отставки главнокомандующего.

Уволенный министр обороны на пресс-конференции обвинил главкома в блокировании реформ и попустительстве коррупции. Федоров настаивает на смене военного руководства, заявляя, что Сырский не успевает за изменением характера войны и остается привержен устаревшей тактике, тогда как будущее – за беспилотниками и автоматизацией.

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