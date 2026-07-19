Bloomberg: задачей Корецкого станет укрепление энергетической сети Украины
Главной задачей нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого станет укрепление энергетической и теплоснабжающей сети Украины к зиме, пишет Bloomberg. Целью называется недопущение повторения масштабных отключений электроэнергии зимой 2026 г.
По данным Bloomberg, Корецкий, которому 48 лет, провел почти 30 лет своей карьеры в частном секторе, в основном в энергетических компаниях. На государственную службу он перешел в 2022 г., став генеральным директором «Укрнафты» – крупнейшего производителя нефти в стране. Парламент Украины утвердил его назначение на пост главы правительства в ходе дебатов, которые проходили на фоне скандалов вокруг увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны, которое вызвало протесты в Киеве и по всей стране.
Аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что отсутствие политического опыта является для Корецкого преимуществом. Отмечается также, что Корецкий имеет опыт антикризисного управления.
Как пишет Bloomberg, Корецкий на протяжении всей карьеры избегал связи с коррупционными скандалами, которые преследуют энергетический сектор Украины.
16 июля Верховная рада Украины назначила Корецкого на должность премьер-министра страны. Кандидатуру Корецкого поддержали 289 народных депутатов.
Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне крупнейших за последние годы протестов в стране. Массовые акции начались после увольнения Федорова. 17 июля тысячи украинцев собрались у здания администрации президента в Киеве, а также во Львове и Одессе с требованием отставки главнокомандующего.
Уволенный министр обороны на пресс-конференции обвинил главкома в блокировании реформ и попустительстве коррупции. Федоров настаивает на смене военного руководства, заявляя, что Сырский не успевает за изменением характера войны и остается привержен устаревшей тактике, тогда как будущее – за беспилотниками и автоматизацией.