Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%BISVP8,38-0,36%KAZT243,8+1,41%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%RGBITR741,07-0,18%
Главная / Политика /

FT: Зеленский рассматривает отставку Сырского на фоне протестов на Украине

Ася Султанова

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне крупнейших за последние годы протестов в стране, пишет Financial Times.

Как сообщил высокопоставленный источник в администрации, в эти выходные Зеленский проводит совещание с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на фронте и провести собеседования с потенциальными преемниками Сырского. Президент готов уволить главкома при условии, что найдет кандидата, способного обеспечить плавную передачу командования и сохранить оборону по всей 1200-километровой линии фронта.

Массовые акции начались после увольнения министра обороны Михаила Федорова. 17 июля тысячи украинцев собрались у здания администрации президента в Киеве, а также во Львове и Одессе с требованием отставки главнокомандующего.

Уволенный министр обороны на пресс-конференции обвинил главкома в блокировании реформ и попустительстве коррупции. Федоров настаивает на смене военного руководства, заявляя, что Сырский не успевает за изменением характера войны и остается привержен устаревшей тактике, тогда как будущее – за беспилотниками и автоматизацией.

Почему президент Украины внезапно решил поменять правительство

Политика / Международные новости

EUobserver сообщал, что ЕС обеспокоен сохранностью договоренностей с Украиной, подписанных при Федорове. Накануне своей отставки Федоров подписал соглашения с Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством о допуске украинских компаний к европейским программам и совместному производству. За день до увольнения в Киеве объявили первые шесть европейских фирм из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции, отобранных для тестирования систем. Федоров был ключевым переговорщиком в процессе интеграции, что делало его важным партнером для восточноевропейских союзников Украины.

16 июля в отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте