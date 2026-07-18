FT: Зеленский рассматривает отставку Сырского на фоне протестов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне крупнейших за последние годы протестов в стране, пишет Financial Times.
Как сообщил высокопоставленный источник в администрации, в эти выходные Зеленский проводит совещание с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на фронте и провести собеседования с потенциальными преемниками Сырского. Президент готов уволить главкома при условии, что найдет кандидата, способного обеспечить плавную передачу командования и сохранить оборону по всей 1200-километровой линии фронта.
Массовые акции начались после увольнения министра обороны Михаила Федорова. 17 июля тысячи украинцев собрались у здания администрации президента в Киеве, а также во Львове и Одессе с требованием отставки главнокомандующего.
Уволенный министр обороны на пресс-конференции обвинил главкома в блокировании реформ и попустительстве коррупции. Федоров настаивает на смене военного руководства, заявляя, что Сырский не успевает за изменением характера войны и остается привержен устаревшей тактике, тогда как будущее – за беспилотниками и автоматизацией.
EUobserver сообщал, что ЕС обеспокоен сохранностью договоренностей с Украиной, подписанных при Федорове. Накануне своей отставки Федоров подписал соглашения с Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством о допуске украинских компаний к европейским программам и совместному производству. За день до увольнения в Киеве объявили первые шесть европейских фирм из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции, отобранных для тестирования систем. Федоров был ключевым переговорщиком в процессе интеграции, что делало его важным партнером для восточноевропейских союзников Украины.
16 июля в отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.