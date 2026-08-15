Ракета ударила по промпредприятию под Самарой
По промышленному предприятию в Самарской области нанесен ракетный удар со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«На данный момент уточняется информация о последствиях, а главное о пострадавших», – написал он в Telegram-канале.
В регионе сформирован оперштаб. На месте атаки работают все экстренные службы.
Ночью ПВО сбила 15 БПЛА, летящих в сторону Москвы, проинформировал мэр Сергей Собянин. В Ростовской области уничтожено около десятка дронов и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что из-за повреждения ЛЭП обломками беспилотников без энергоснабжения остались 1000 жителей семи хуторов. Специалисты выехали на место для восстановления сетей.