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Ограбления угрожают репутации Женевского озера как «рая для сверхбогатых»

Ведомости

Репутация «рая для сверхбогатых» швейцарского региона Женевского озера, граничащего с Францией, оказалась под угрозой из-за роста числа ограблений со взломом, в том числе вооруженных. Об этом сообщила Financial Times.

Речь идет о так называемых homejackings – нападениях на дома, когда владельцы находятся внутри. Преступники угрожают жильцам, похищают часы, ювелирные изделия и другие ценности, после чего нередко скрываются через границу во Франции.

В 2025 г. в Женеве зарегистрировали 18 таких нападений против 15 в 2024 г., несмотря на общее снижение числа ограблений примерно на 20%. Полиция связала семь эпизодов с преступными группами с юга Франции. По данным следствия, злоумышленники заранее изучают потенциальных жертв, в том числе по публикациям в социальных сетях.

Среди пострадавших оказались банкиры, сырьевые трейдеры и другие состоятельные жители региона. Одной из наиболее известных жертв стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост, чей дом недалеко от Ньона ограбили в мае.

На фоне роста числа нападений власти обсуждают усиление контроля на границе с Францией, расширение видеонаблюдения и использование систем автоматического распознавания автомобильных номеров. В одной из богатейших коммун Женевы Вандевре планируется создать так называемую «виртуальную границу» с камерами и считывателями номеров на въездах.

20 июня во Франции во время расследования дела о незаконном обороте наркотиков нашли украденную картину Пабло Пикассо.

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