Ограбления угрожают репутации Женевского озера как «рая для сверхбогатых»

В 2025 г. в Женеве зарегистрировали 18 таких нападений против 15 в 2024 г., несмотря на общее снижение числа ограблений примерно на 20%. Полиция связала семь эпизодов с преступными группами с юга Франции. По данным следствия, злоумышленники заранее изучают потенциальных жертв, в том числе по публикациям в социальных сетях.