В Швейцарии из-за засухи запретили поливать газоны и закрыли бассейны

В Уцвиле в кантоне Санкт-Галлен общественный бассейн решили закрыть на две недели раньше срока, поскольку его ежедневное потребление воды сопоставимо с потребностями примерно 1000 человек. В некоторых районах Центральной Швейцарии питьевую воду уже приходится доставлять цистернами, а в одну из горных хижин 5000 л воды привезли вертолетом.