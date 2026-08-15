В Швейцарии из-за засухи запретили поливать газоны и закрыли бассейны
Засуха в Швейцарии привела к запрету полива газонов и закрытию бассейнов, сообщила газета Blick. По данным издания, из-за продолжительной жары и нехватки осадков вся страна находится на максимальном, четвертом уровне предупреждения о засухе.
Во многих кантонах власти ограничили использование воды. В ряде муниципалитетов Аргау запрещены полив газонов и живых изгородей, наполнение бассейнов и мойка автомобилей. Аналогичные меры действуют в отдельных коммунах Граубюндена, Вале и Тичино.
В Уцвиле в кантоне Санкт-Галлен общественный бассейн решили закрыть на две недели раньше срока, поскольку его ежедневное потребление воды сопоставимо с потребностями примерно 1000 человек. В некоторых районах Центральной Швейцарии питьевую воду уже приходится доставлять цистернами, а в одну из горных хижин 5000 л воды привезли вертолетом.
Засуха также привела к обмелению рек и озер. В кантоне Берн власти были вынуждены переместить около 93 000 рыб из пересыхающих водоемов, а в кантоне Юра местами пересохло русло реки Ду. Фермеры в ряде регионов начали раньше спускать скот с альпийских пастбищ из-за выгоревшей травы.
14 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщала, что низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит горючего на востоке Франции. Проблемы с поставками топлива возникли из-за ограничений судоходства по реке.