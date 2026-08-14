Низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит топлива на востоке Франции

Наиболее сложная ситуация сложилась в районах, расположенных ближе к Рейну. В Вогезах и Эльзасе проблемы со снабжением зафиксированы на 25–50% заправок. При этом в среднем по Франции дефицит топлива наблюдается примерно на 3% АЗС.