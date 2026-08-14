Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,527+0,61%CHMK3 055-4,83%RGSS0,184-8,75%IMOEX2 138,59-4,19%RTSI796,82-5,03%RGBI114,26-0,65%RGBITR771,35-0,6%
Главная / Политика /

Низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит топлива на востоке Франции

Ведомости

Низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит горючего на востоке Франции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Проблемы с поставками топлива возникли из-за ограничений судоходства по реке.

По данным французских властей, утром 14 августа недостаток топлива испытывали около 14% АЗС в регионе Гранд-Эст, в который входят в том числе Эльзас и Лотарингия. Из-за обмеления Рейна многие партии топлива не могут доставить водным транспортом в порт Страсбурга.

Наиболее сложная ситуация сложилась в районах, расположенных ближе к Рейну. В Вогезах и Эльзасе проблемы со снабжением зафиксированы на 25–50% заправок. При этом в среднем по Франции дефицит топлива наблюдается примерно на 3% АЗС.

Аномальная жара продолжает иссушать реки Европы и ее экономику

Политика / Международные новости

В Европе из-за аномальной жары произошло обмеление двух крупных рек – Дуная и Рейна. 11 августа из-за низкого уровня воды в Дунае представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу заявил, что Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов.

По его словам, уровень воды у АЭС «Чернаводэ» упал до минус 230 см. Согласно заключениям, отключения реактора уже невозможно избежать. В Apele Române прогнозируют, что электростанция может не работать как минимум две недели.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте