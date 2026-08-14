Низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит топлива на востоке Франции
Низкий уровень воды в Рейне вызвал дефицит горючего на востоке Франции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Проблемы с поставками топлива возникли из-за ограничений судоходства по реке.
По данным французских властей, утром 14 августа недостаток топлива испытывали около 14% АЗС в регионе Гранд-Эст, в который входят в том числе Эльзас и Лотарингия. Из-за обмеления Рейна многие партии топлива не могут доставить водным транспортом в порт Страсбурга.
Наиболее сложная ситуация сложилась в районах, расположенных ближе к Рейну. В Вогезах и Эльзасе проблемы со снабжением зафиксированы на 25–50% заправок. При этом в среднем по Франции дефицит топлива наблюдается примерно на 3% АЗС.
В Европе из-за аномальной жары произошло обмеление двух крупных рек – Дуная и Рейна. 11 августа из-за низкого уровня воды в Дунае представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу заявил, что Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов.
По его словам, уровень воды у АЭС «Чернаводэ» упал до минус 230 см. Согласно заключениям, отключения реактора уже невозможно избежать. В Apele Române прогнозируют, что электростанция может не работать как минимум две недели.