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Румыния остановит работу единственной в стране АЭС из-за обмеления Дуная

Ведомости

Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов из-за обмеления Дуная. Об этом телеканалу Digi24 заявил представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу.

«Совершенно ясно, согласно тенденции всех уровней и потоков, которые мы измеряем, что АЭС остановится», – сообщил Рындашу.

По его словам, уровень воды у АЭС «Чернаводэ» упал до минус 230 см. Согласно заключениям, отключения реактора уже невозможно избежать. В Apele Române прогнозируют, что электростанция может не работать как минимум две недели.

3 августа румынские военные взорвали скалы на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Ранее Румыния уже остановила один из двух реакторов Чернаводской АЭС – из-за засухи уровень воды в Дунае слишком низок для охлаждения. Чтобы спасти второй реактор, военные взорвали 180 кг взрывчатки, убрав скалу, которая мешала течению.

К 5 августа власти Румынии планировали затопить четыре баржи с камнями, чтобы создать искусственную преграду и направить поток воды к АЭС.

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