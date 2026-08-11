Румыния остановит работу единственной в стране АЭС из-за обмеления Дуная
Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов из-за обмеления Дуная. Об этом телеканалу Digi24 заявил представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу.
«Совершенно ясно, согласно тенденции всех уровней и потоков, которые мы измеряем, что АЭС остановится», – сообщил Рындашу.
По его словам, уровень воды у АЭС «Чернаводэ» упал до минус 230 см. Согласно заключениям, отключения реактора уже невозможно избежать. В Apele Române прогнозируют, что электростанция может не работать как минимум две недели.
3 августа румынские военные взорвали скалы на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Ранее Румыния уже остановила один из двух реакторов Чернаводской АЭС – из-за засухи уровень воды в Дунае слишком низок для охлаждения. Чтобы спасти второй реактор, военные взорвали 180 кг взрывчатки, убрав скалу, которая мешала течению.
К 5 августа власти Румынии планировали затопить четыре баржи с камнями, чтобы создать искусственную преграду и направить поток воды к АЭС.