Румыния остановит работу единственной в стране АЭС из-за обмеления Дуная

3 августа румынские военные взорвали скалы на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Ранее Румыния уже остановила один из двух реакторов Чернаводской АЭС – из-за засухи уровень воды в Дунае слишком низок для охлаждения. Чтобы спасти второй реактор, военные взорвали 180 кг взрывчатки, убрав скалу, которая мешала течению.