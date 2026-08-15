Хуситы атаковали порт Моха в Йемене
Сотрудник службы безопасности порта Моха в Йемене погиб в результате ракетного удара йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на армейское командование.
Два моряка пропали без вести. По меньшей мере восемь мирных жителей получили ранения.
Хуситы применили шесть баллистических ракет в ходе атаки на порт 14 августа.
Официальный представитель Вооруженных сил Йемена полковник Маджид ан-Нузейли заявил, что нападение на порт, являющийся ключевым узлом для поставок продовольствия и товаров, а также на гражданскую инфраструктуру, демонстрирует «намерение хуситов ввести осаду йеменского народа».
14 августа хуситы атаковали беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. Как пишет агентство Saba со ссылкой на источник в военных кругах, это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада. 25 июля хуситы заявили о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии.