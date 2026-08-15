Хуситы атаковали порт Моха в Йемене

14 августа хуситы атаковали беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. Как пишет агентство Saba со ссылкой на источник в военных кругах, это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада. 25 июля хуситы заявили о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии.