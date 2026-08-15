FT: Киев не публикует данные о ракетных атаках для «поддержания морального духа»

FT пишет, что во время ударов по Киеву 5 августа Украина не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет. Спустя три дня еще шесть баллистических ракет достигли целей в украинской столице. К этому моменту, утверждают источники газеты, Киев уже израсходовал небольшую партию перехватчиков, недавно полученную от США.