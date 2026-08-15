FT: Киев не публикует данные о ракетных атаках для «поддержания морального духа»
Украина перестала регулярно публиковать данные о перехваченных российских ракетах с целью поддержать моральный дух населения, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Решение было принято на фоне острого дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot.
По данным собеседников издания, украинские ВВС перестали регулярно сообщать, сколько ракет запускает Россия, чтобы не показывать, какое их количество не удается перехватить. Изменение формата публикации информации также объясняется соображениями безопасности.
FT пишет, что во время ударов по Киеву 5 августа Украина не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет. Спустя три дня еще шесть баллистических ракет достигли целей в украинской столице. К этому моменту, утверждают источники газеты, Киев уже израсходовал небольшую партию перехватчиков, недавно полученную от США.
11 августа Bloomberg писал о том, что Украина прекратила публикации о пусках российских ракет на фоне дефицита у Киева ракет-перехватчиков. Источник агентства сообщил, что воздушные силы Украины изменили формат публикации данных «из соображений безопасности на фоне российских ударов».
29 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.