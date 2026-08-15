Эрдоган: вступление в ЕС больше не является приоритетом Турции

Эрдоган: вступление в ЕС больше не является приоритетом ТурцииЕвропа окажется в проигрыше, подчеркнул турецкий лидер
Членство в Евросоюзе не относится к приоритетным задачам Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Al Jazeera.
«Вступление в Европейский союз не является нашим приоритетом, и Европа окажется в проигрыше от того, что Турция не присоединится», – сказал он.
Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г. и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
Что делала Турция для вступления в ЕС
В мае 2019 г. Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе. Тем не менее Эрдоган тогда заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз.
15 июля Совет ЕС утвердил документ «Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС», в котором содержатся оценки ситуации вокруг Турции, Кипра и региональной безопасности. В Анкаре его раскритиковали: МИД Турции назвал документ необъективным и несправедливым, а в администрации Эрдогана заявили, что он демонстрирует отсутствие у Брюсселя представления о совместном будущем с Турцией.