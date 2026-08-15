Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN519,6-4,61%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган: вступление в ЕС больше не является приоритетом Турции

Европа окажется в проигрыше, подчеркнул турецкий лидер
Татьяна Мозолевская

Членство в Евросоюзе не относится к приоритетным задачам Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Al Jazeera.

«Вступление в Европейский союз не является нашим приоритетом, и Европа окажется в проигрыше от того, что Турция не присоединится», – сказал он.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г. и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Что делала Турция для вступления в ЕС

Анкара приняла масштабный пакет демократических реформ 2002 г., который официально отменил смертную казнь в мирное время. Полный запрет на эту высшую меру наказания, включая военное время, был окончательно закреплен законодательными поправками 2004 г. В том же году страна реформировала Уголовный кодекс и ст.15 Конституции, полностью ликвидировав государственные Суды национальной безопасности, которые ЕС критиковал за политизированность. С целью ограничения влияния военных на власть правительство в 2003 г. внесло изменения в закон о Совете национальной безопасности, сделав этот орган сугубо гражданским и консультативным. Что касается экономики, еще в 1995 г. Турция подписала Соглашение о Таможенном союзе с ЕС (вступило в силу в 1996 г.), изменив свои правила торговли, таможенные тарифы и законы об интеллектуальной собственности. Принятый в 2004 г. закон об ассоциациях упростил регистрацию и работу неправительственных правозащитных организаций.

В мае 2019 г. Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе. Тем не менее Эрдоган тогда заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз.

15 июля Совет ЕС утвердил документ «Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС», в котором содержатся оценки ситуации вокруг Турции, Кипра и региональной безопасности. В Анкаре его раскритиковали: МИД Турции назвал документ необъективным и несправедливым, а в администрации Эрдогана заявили, что он демонстрирует отсутствие у Брюсселя представления о совместном будущем с Турцией.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь