Эрдоган: вступление в ЕС больше не является приоритетом Турции

Что делала Турция для вступления в ЕС

Анкара приняла масштабный пакет демократических реформ 2002 г., который официально отменил смертную казнь в мирное время. Полный запрет на эту высшую меру наказания, включая военное время, был окончательно закреплен законодательными поправками 2004 г. В том же году страна реформировала Уголовный кодекс и ст.15 Конституции, полностью ликвидировав государственные Суды национальной безопасности, которые ЕС критиковал за политизированность. С целью ограничения влияния военных на власть правительство в 2003 г. внесло изменения в закон о Совете национальной безопасности, сделав этот орган сугубо гражданским и консультативным. Что касается экономики, еще в 1995 г. Турция подписала Соглашение о Таможенном союзе с ЕС (вступило в силу в 1996 г.), изменив свои правила торговли, таможенные тарифы и законы об интеллектуальной собственности. Принятый в 2004 г. закон об ассоциациях упростил регистрацию и работу неправительственных правозащитных организаций.