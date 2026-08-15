Уровень воды в Дунае опустился до минимума за 100–150 лет

По его словам, низкий уровень воды отразился в том числе на канале Дунай-Тиса-Дунай, откуда пожарные и вертолеты забирают воду для тушения. Чтобы не истощать местные запасы и систему водоснабжения, власти впервые задействовали пожарно-спасательное судно для борьбы с лесными пожарами. Оно способно одновременно заправлять водой до 24 пожарных машин.