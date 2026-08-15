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Уровень воды в Дунае опустился до минимума за 100–150 лет

Ведомости

Уровень воды в Дунае на территории Сербии опустился до минимума за последние 100–150 лет, что осложняет борьбу с лесными пожарами. Об этом заявил вице-премьер-министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает RTV.

По его словам, низкий уровень воды отразился в том числе на канале Дунай-Тиса-Дунай, откуда пожарные и вертолеты забирают воду для тушения. Чтобы не истощать местные запасы и систему водоснабжения, власти впервые задействовали пожарно-спасательное судно для борьбы с лесными пожарами. Оно способно одновременно заправлять водой до 24 пожарных машин.

Дачич сообщил, что в стране остаются активными 32 пожара. Основные усилия спасателей сосредоточены на четырех крупнейших очагах – в Делиблатской пешчаре, на горе Столови, в районе Буяноваца и возле Бойника.

Наиболее сложной остается ситуация в Делиблатской пешчаре, где огонь охватил около 2500 га. К тушению привлечены порядка 300 человек, 72 автомобиля, 37 единиц спецтехники и три вертолета. По словам Дачича, угрозы населенным пунктам и инфраструктуре сейчас нет.

В Европе из-за аномальной жары произошло обмеление двух крупных рек – Дуная и Рейна. 11 августа из-за низкого уровня воды в Дунае представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу заявил, что Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов.

По его словам, уровень воды у АЭС «Чернаводэ» упал до минус 230 см. Согласно заключениям, отключения реактора уже невозможно избежать. В Apele Române прогнозируют, что электростанция может не работать как минимум две недели.

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