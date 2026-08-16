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Грузия закрыла поставки бензина в Абхазию

Ксения Наумчик

Компания Repsol решила остановить операции по продаже бензина посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию. Об этом сообщил грузинский ресурс Business Media.

По данным издания, Repsol осуществляла поставки с разрешения правительства Грузии. Решение прекратить операции последовало после негативной реакции части грузинской общественности и оппозиционных партий, которые выступили против продажи бензина «сепаратистскому режиму».

Бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе заявил о нарушении кабинетом министров Ираклия Кобахидзе нескольких законов и положений Налогового кодекса страны. Совместно с представителями оппозиционных партий он потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело против руководителей Repsol и Solidus.

Ранее глава Solidus Георгий Арвеладзе подтвердил сотрудничество с абхазскими предпринимателями, объяснив его стремлением к грузино-абхазскому примирению. Всего в Абхазию было поставлено 400 т бензина.

12 августа Грузия направила в Абхазию топливо для восполнения возникшего там дефицита. 10 августа «Интерфакс» писал со ссылкой на абхазского премьера Владимира Делба, что из России в Абхазию в ближайшее время поступит более тысячи тонн бензина. Министр энергетики Батал Мушба сообщил, что остатки топлива АИ-92 и АИ-95 в Абхазии превышают 1500 т.

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