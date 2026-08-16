Грузия закрыла поставки бензина в Абхазию

12 августа Грузия направила в Абхазию топливо для восполнения возникшего там дефицита. 10 августа «Интерфакс» писал со ссылкой на абхазского премьера Владимира Делба, что из России в Абхазию в ближайшее время поступит более тысячи тонн бензина. Министр энергетики Батал Мушба сообщил, что остатки топлива АИ-92 и АИ-95 в Абхазии превышают 1500 т.