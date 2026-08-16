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Посол: Россия надеется, что до закрытия Русского дома в Берлине не дойдет

Ксения Наумчик

Москва рассчитывает, что Российский дом науки и культуры в Берлине продолжит работу, однако в случае его закрытия страна может принять зеркальные меры. Об этом посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью ИС «Вести».

В случае закрытия Русского дома Нечаев допустил, что одной из зеркальных мер может быть закрытие Института Гёте, который работает в Москве. По его словам, российская сторона надеется, что «до крайности дело не дойдет».

Нечаев отметил, что Русский дом в Берлине открыт для всех желающих. По словам посла, его посещает в том числе большое количество граждан Германии.

16 августа в интервью ИС «Вести» председатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт» Александр Кинг заявил, что Российский дом может сыграть важную роль в восстановлении взаимных отношений Германии и России. По его словам, именно отношения культурного, научного и гражданского характеров могут привести диалог между двумя странами к нормализации.

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