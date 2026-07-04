Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,49+0,24%AKRN15 764+0,72%BLNG6,940%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,08+0,12%RGBITR747,47+0,21%
Главная / Политика /

В Кишиневе закрыли Русский дом

Ведомости

Русский дом в Кишиневе прекратил свою деятельность с 4 июля, сообщил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

В конце 2025 г. министерство иностранных дел Молдавии официально уведомило российскую сторону о решении не продлевать межправительственное соглашение о культурных центрах, заключенное между двумя странами в 1998 г. Срок действия документа истекал, и Кишинев не стал его перезаключать.

Как отметил Чайка, на протяжении многих лет центр оставался открытым для всех, кто интересовался Россией. Работа не прекращалась даже в годы пандемии COVID-19.

Несмотря на прекращение действия соглашения, в составе посольства России в Молдавии сохраняется представитель Россотрудничества. Продолжится и отбор иностранных студентов для обучения в российских вузах по государственным квотам. В планах – проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры. Министр культуры страны Кристиан Жардан утверждал, что после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.

Российское посольство в Кишиневе посчитало решение молдавских властей о закрытии Русского дома безосновательным.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте