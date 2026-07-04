В Кишиневе закрыли Русский дом
Русский дом в Кишиневе прекратил свою деятельность с 4 июля, сообщил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.
В конце 2025 г. министерство иностранных дел Молдавии официально уведомило российскую сторону о решении не продлевать межправительственное соглашение о культурных центрах, заключенное между двумя странами в 1998 г. Срок действия документа истекал, и Кишинев не стал его перезаключать.
Как отметил Чайка, на протяжении многих лет центр оставался открытым для всех, кто интересовался Россией. Работа не прекращалась даже в годы пандемии COVID-19.
Несмотря на прекращение действия соглашения, в составе посольства России в Молдавии сохраняется представитель Россотрудничества. Продолжится и отбор иностранных студентов для обучения в российских вузах по государственным квотам. В планах – проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры. Министр культуры страны Кристиан Жардан утверждал, что после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.
Российское посольство в Кишиневе посчитало решение молдавских властей о закрытии Русского дома безосновательным.