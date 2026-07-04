В Кишиневе закрыли Русский дом

В конце 2025 г. министерство иностранных дел Молдавии официально уведомило российскую сторону о решении не продлевать межправительственное соглашение о культурных центрах, заключенное между двумя странами в 1998 г. Срок действия документа истекал, и Кишинев не стал его перезаключать.