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На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали митрополита УПЦ

Ася Султанова

На Украине задержали митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман.

По предварительной информации, сейчас священнослужители находятся в Дарницком районном ТЦК и СП (аналог военкомата) в Киеве, где проходят военно-врачебную комиссию. По словам адвоката, обстоятельства задержания выясняются.

Каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В августе 2024 г. Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект был направлен в основном против УПЦ.

На Украине параллельно существуют две православные церкви: автономная и самоуправляемая УПЦ, которую РПЦ считает канонической, и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ с момента образования (2018 г.) и особенно с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. захватывает храмы УПЦ, маскируя это под «переход» общин к себе.

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