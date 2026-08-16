На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали митрополита УПЦ

На Украине параллельно существуют две православные церкви: автономная и самоуправляемая УПЦ, которую РПЦ считает канонической, и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ с момента образования (2018 г.) и особенно с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. захватывает храмы УПЦ, маскируя это под «переход» общин к себе.