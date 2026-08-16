На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали митрополита УПЦ
На Украине задержали митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман.
По предварительной информации, сейчас священнослужители находятся в Дарницком районном ТЦК и СП (аналог военкомата) в Киеве, где проходят военно-врачебную комиссию. По словам адвоката, обстоятельства задержания выясняются.
Каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В августе 2024 г. Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект был направлен в основном против УПЦ.
На Украине параллельно существуют две православные церкви: автономная и самоуправляемая УПЦ, которую РПЦ считает канонической, и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ с момента образования (2018 г.) и особенно с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. захватывает храмы УПЦ, маскируя это под «переход» общин к себе.