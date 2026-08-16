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Путин напомнил о подвиге экипажа крейсера «Варяг» в 1904 году

Филипп Иванов

Президент России Владимир Путин в ходе посещения гвардейского ракетного крейсера «Варяг» – флагмана Тихоокеанского флота – рассказал о судьбе моряков одноименного крейсера, затопивших свой корабль в 1904 г., чтобы он не достался врагу. Кадры беседы показал журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Остановившись у картины, посвященной событию, Путин обратил внимание на то, что в Адмиралтействе долго решали, нарушили ли моряки приказ и должны ли они быть наказаны.

«И многие считали, что надо их наказывать», – отметил глава государства. Ему также напомнили про песню «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». «Песня-то да, но, когда Адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было», – прокомментировал президент.

Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии

Политика / Армия и спецслужбы

Путин добавил, что моряки приехали в Петербург и шли от вокзала в сторону Дворцовой площади. «Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», – подытожил он.

Президент посетил ракетный крейсер «Варяг» в Южно-Сахалинске 12 августа. Он осмотрел судно, побывал в походном храме и музее на борту. С борта крейсера глава государства наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проникновением НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.

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