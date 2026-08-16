На Украине отпустили из ТЦК митрополита УПЦ Сергия
Митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого ТЦК и СП (аналог военкомата) в Киеве. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, владыку удерживали в ТЦК и СП с 8:00 мск. При этом ни протокола, ни другого документа, который подтверждал бы и обосновывал его задержание, составлено не было.
По словам Сергия, представители ТЦК отобрали у него украинский паспорт. При этом представители ТЦК не оформили ни протокола, ни акта, ни расписки, ни какого-либо другого документа об изъятии паспорта. Ему также не вручили ни одного документа, который бы подтверждал факт, правовые основания и обстоятельства изъятия удостоверяющего личность документа.
Адвокат отметил, что фактическое удержание владыки и изъятие паспорта происходили без надлежащего процессуального оформления. В защитной команде считают действия сотрудников ТЦК неправомерными и готовят жалобы в соответствующие инстанции.
Чекман сообщил, что клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого пытаются мобилизовать. Священник не находился в розыске, правил воинского учета не нарушал, а законных оснований для его задержания не имелось.
О задержании священнослужителей стало известно 16 августа. Они находились в Дарницком районном ТЦК и СП в Киеве, где проходили военно-врачебную комиссию.
В Киеве каноническую УПЦ рассматривают как пророссийскую структуру. В августе 2024 г. Рада приняла закон, запрещающий религиозные организации, связанные с Россией, – под удар попала в первую очередь УПЦ.
Сейчас на Украине существует две православные организации: УПЦ (каноническая, по версии РПЦ) и ПЦУ, которая с 2018 г. систематически захватывает храмы УПЦ, оформляя это как добровольный переход общин. Процессу попустительствуют украинские власти, запретившие УПЦ в ряде областей страны.