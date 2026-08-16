На Украине отпустили из ТЦК митрополита УПЦ Сергия

Митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого ТЦК и СП (аналог военкомата) в Киеве. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, владыку удерживали в ТЦК и СП с 8:00 мск. При этом ни протокола, ни другого документа, который подтверждал бы и обосновывал его задержание, составлено не было.