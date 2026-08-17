Welt: Киев скрывает статистику сбитых ракет из-за паники среди украинцев

По данным FT, во время ударов по Киеву 5 августа украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет. Еще шесть ракет достигли целей в украинской столице спустя три дня. К тому моменту, утверждали источники издания, Киев уже израсходовал небольшую партию ракет-перехватчиков, недавно полученную от США.