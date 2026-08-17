Welt: Киев скрывает статистику сбитых ракет из-за паники среди украинцев
ВВС Украины перестали публиковать данные о количестве перехваченных российских ракет из-за опасений, что эта статистика может вызвать панику среди населения. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.
По его словам, причиной изменения подхода стала «катастрофичность» статистики. Набар отметил, что многие украинцы устали от неопределенности и постоянного давления, поэтому решение властей вызывает вопросы.
«Да и многих действительно пугает тот факт, особенно когда речь идет о самых быстрых российских ракетах», – сказал корреспондент.
15 августа Financial Times (FT) писала, что Киев ограничил публикацию данных о ракетных атаках для «поддержания морального духа» населения. По данным источников газеты, воздушные силы Украины перестали регулярно сообщать число запущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать, сколько из них не удается перехватить. Изменение формата сводок также объяснялось соображениями безопасности.
По данным FT, во время ударов по Киеву 5 августа украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет. Еще шесть ракет достигли целей в украинской столице спустя три дня. К тому моменту, утверждали источники издания, Киев уже израсходовал небольшую партию ракет-перехватчиков, недавно полученную от США.
11 августа Bloomberg также сообщал, что воздушные силы Украины изменили формат публикации данных о российских ракетных ударах на фоне дефицита ракет-перехватчиков.