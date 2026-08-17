Китай запустил спутник CZ-2C для дистанционного зондирования Земли

В июле 2026 г. директор NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на спутник Земли вернутся американские астронавты. При этом Айзекман выразил уверенность, что американцам удастся опередить Пекин. В мае он заявлял, что NASA намерено к 2032 г. развернуть на Луне американскую обитаемую станцию. Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г., говорил он в феврале.