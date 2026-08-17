Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,638+0,82%VEON-RX55-3,68%BSPBP34,05-4,49%IMOEX2 105,46-1,45%RTSI784,51-1,45%RGBI113,59-0,59%RGBITR767,7-0,47%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Китай запустил спутник CZ-2C для дистанционного зондирования Земли

Ведомости

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запустила спутник для дистанционного зондирования Земли CZ-2C («Чанчжэн», также известен как Long March 2C). Об этом сообщили на сайте CASC.

Старт прошел в 11:02 по пекинскому времени (6:02 мск) с космодрома «Тайюань». Это 664-я миссия для серии «Чанчжэн».

CZ-2C – жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Первый запуск был совершен еще 9 сентября 1982 г.

В июле 2026 г. директор NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на спутник Земли вернутся американские астронавты. При этом Айзекман выразил уверенность, что американцам удастся опередить Пекин. В мае он заявлял, что NASA намерено к 2032 г. развернуть на Луне американскую обитаемую станцию. Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г., говорил он в феврале.

Читайте также:AP: Китай изучает способы уничтожения спутников Starlink
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь