Китай запустил спутник CZ-2C для дистанционного зондирования Земли
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запустила спутник для дистанционного зондирования Земли CZ-2C («Чанчжэн», также известен как Long March 2C). Об этом сообщили на сайте CASC.
Старт прошел в 11:02 по пекинскому времени (6:02 мск) с космодрома «Тайюань». Это 664-я миссия для серии «Чанчжэн».
CZ-2C – жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Первый запуск был совершен еще 9 сентября 1982 г.
В июле 2026 г. директор NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на спутник Земли вернутся американские астронавты. При этом Айзекман выразил уверенность, что американцам удастся опередить Пекин. В мае он заявлял, что NASA намерено к 2032 г. развернуть на Луне американскую обитаемую станцию. Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г., говорил он в феврале.