Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI784,46-1,45%RGBI113,59-0,59%CNY Бирж.12,64+0,83%IMOEX2 105,31-1,45%RGBITR767,69-0,47%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кушнер встретится с Нетаньяху для обсуждения плана Трампа по Газе

Ксения Наумчик

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер 17 августа проведет в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудит дальнейшие шаги по реализации американского плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Во встрече также ожидается участие Николая Младенова, назначенного высоким представителем «Совета мира» по Газе, и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который также представляет эту структуру. По данным издания, участники намерены обсудить переход к следующему этапу американской инициативы.

Как отмечает The Jerusalem Post, Кушнер, Младенов и Блэр продолжат оказывать давление на израильскую сторону, добиваясь продвижения плана Трампа. В числе вопросов, которые предполагается рассмотреть, – документ из 15 пунктов, предусматривающий разоружение палестинского «Хамаса».

Бен-Гвир призвал убивать в Газе по 30-40 человек каждую ночь

Политика / Международные новости

16 августа телеканал Al Hadath сообщил, что Кушнер также встретится в Каире с делегацией «Хамаса». Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара.

9 августа Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте