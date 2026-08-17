Кушнер встретится с Нетаньяху для обсуждения плана Трампа по Газе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер 17 августа проведет в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудит дальнейшие шаги по реализации американского плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил The Jerusalem Post.
Во встрече также ожидается участие Николая Младенова, назначенного высоким представителем «Совета мира» по Газе, и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который также представляет эту структуру. По данным издания, участники намерены обсудить переход к следующему этапу американской инициативы.
Как отмечает The Jerusalem Post, Кушнер, Младенов и Блэр продолжат оказывать давление на израильскую сторону, добиваясь продвижения плана Трампа. В числе вопросов, которые предполагается рассмотреть, – документ из 15 пунктов, предусматривающий разоружение палестинского «Хамаса».
16 августа телеканал Al Hadath сообщил, что Кушнер также встретится в Каире с делегацией «Хамаса». Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара.
9 августа Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.