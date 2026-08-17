Бен-Гвир призвал убивать в Газе по 30-40 человек каждую ночь

16 августа телеканал Al Hadath сообщил, что специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер встретится в Каире с делегацией палестинского движения «Хамас». Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара. Переговоры направлены на предотвращение срыва мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Кушнер намерен отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем «Совета мира» по Газе. В ходе визита американский спецпосланник планирует провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.