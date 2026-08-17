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Бен-Гвир призвал убивать в Газе по 30-40 человек каждую ночь

Ксения Наумчик

Израиль должен убивать от 30 до 40 человек каждую ночь в секторе Газа. Об этом заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, передает Financial Times.

По его словам, убивать стоит не только тех, кто предоставляет угрозу. «Там есть люди, которые не заслуживают жизни», – сказал Бен-Гвир. Он также заявил о несогласии с сокращением масштабов израильских ударов по Газе.

Помимо этого, министр высказался за восстановление еврейских поселений на территории сектора и поддержал идею передачи Израилю всей Газы.

США и Израиль укрепляют военную интеграцию

Политика / Международные новости

16 августа телеканал Al Hadath сообщил, что специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер встретится в Каире с делегацией палестинского движения «Хамас». Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара. Переговоры направлены на предотвращение срыва мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Кушнер намерен отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем «Совета мира» по Газе. В ходе визита американский спецпосланник планирует провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

9 августа Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинской группировки «Хамас». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.

3 августа журналист Axios Барак Равид писал, что Младенов встретился с Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа.

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