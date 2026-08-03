Axios: представитель «Совета мира» по Газе призвал Нетаньяху прекратить удары

31 июля президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении радикального палестинского движения «Хамас» и «всех других вооруженных группировок в Газе». Трамп подчеркивал, что Израиль «получит безопасность, которой он заслуживает», а Газа не будет использоваться как «база для террористических атак».