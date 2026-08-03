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Axios: представитель «Совета мира» по Газе призвал Нетаньяху прекратить удары

Ведомости

Представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа. Об этом написал журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

«По информации осведомленного источника, высокий представитель «Совета мира» в Газе Николай Младенов и старший советник «Совета мира» Арье Лайтстоун встретились с премьер-министром Нетаньяху и попросили его прекратить удары по Газе, как и обещал Израиль, когда согласился с планом президента Трампа из 20 пунктов», – говорится в сообщении.

31 июля президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении радикального палестинского движения «Хамас» и «всех других вооруженных группировок в Газе». Трамп подчеркивал, что Израиль «получит безопасность, которой он заслуживает», а Газа не будет использоваться как «база для террористических атак».

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил «Ведомостям», что к словам Трампа о разоружении «Хамаса» необходимо отнестись с осторожностью. «Даже если процесс разоружения «Хамаса» начнется, это не станет быстрым решением конфликта. Для устойчивой стабилизации потребуется преодолеть серьезные разногласия между Израилем и палестинцами», – считает он.

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