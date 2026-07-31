Сработает ли «историческое» соглашение по разоружению «Хамаса» в Газе

Сработает ли «историческое» соглашение по разоружению «Хамаса» в ГазеТрамп говорит о согласии группировки, Израиль считает гарантии недостаточными
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении в рамках организованного им «Совета мира» «исторического соглашения» о «полном разоружении» радикальной палестинской группировки «Хамас» и других группировок в секторе Газа. Об этом американский лидер написал в ночь на 31 июля в своей соцсети Truth Social.
Сам организованный Трампом «Совет мира» также сообщил в своем заявлении, что «Хамас» «впервые официально подтвердил свою приверженность конкретному плану по отказу от всего своего оружия». За этим действием, добавляют в организации, «последует вывод израильских войск из Газы».
«Теперь наше внимание сосредоточено на реализации. «Совет мира» тесно сотрудничал с Национальным комитетом по управлению сектором Газа. Вскоре он начнет поэтапный переход к полной власти при поддержке международных сил стабилизации и ускорит реализацию мер по обеспечению верховенства права, безопасности и улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа», – заявили в «Совете мира».
«Хамас» сразу не прокомментировал публично эти сообщения. Reuters со ссылкой на источник в движении сообщает, что «проект соглашения» предусматривает, что тяжелое вооружение группировки будет храниться под контролем исключительно палестинской администрации. Кроме того, оно не может быть передано Израилю.
Трамп уже неоднократно заявлял о достижении разного рода «успешных сделок», но реальность раз за разом опровергала его заявления, подчеркнул научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк.
По его мнению, в нынешней ситуации стоит в первую очередь дождаться официальной реакции как минимум «Хамаса», поскольку объявленные условия требуют уступок от обеих сторон. Вполне вероятно, что даже если какие-то договоренности были достигнуты, стороны в очередной раз не сойдутся в их трактовках, сказал Юрк.
Он подчеркнул, что урегулирование ситуации в секторе Газа безусловно отвечает сразу нескольким интересам США в регионе: как обеспечению безопасности Израиля, так и демонстрации шага в сторону создания независимого палестинского государства, на чем настаивал Эр-Рияд как на условии нормализации отношений с Израилем на фоне «ядерной сделки» с американцами.
«А нейтрализация «Хамаса» также может рассматриваться как ликвидация еще одного звена иранской «оси сопротивления», что особенно важно на фоне продолжения американо-иранского конфликта. Это приведет к ослаблению позиций Тегерана в переговорах с Вашингтоном», – полагает Юрк.
Но эксперт подчеркнул, что даже если предположить реальность сделки, то у США мало ресурсов для обеспечения ее выполнения: «Далеко не факт, что все рядовые бойцы «Хамаса» будут готовы сложить оружие, а для обеспечения безопасности в секторе понадобится военное присутствие. «Совет мира» и национальный комитет по управлению Газой бессильны без международных стабилизационных сил, реальное состояние которых пока неизвестно. И не факт, что Израиль выполнит свою часть сделки, тогда как способы Трампа повлиять на Нетаньяху, кроме риторического возмущения, крайне ограничены», – сказал Юрк.
Сам Израиль пока не выразил согласия на объявленный Трампом план разоружения «Хамаса». Вместо этого советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем русскоязычном канале в Telegram сообщил, что в Вашингтоне «на встрече [28 июля] с президентом Трампом тема Газы не обсуждалась».
«Израиль требует полного разоружения «Хамаса», включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора как предварительного условия для любого процесса», – подчеркнул Гендельман. По его словам, «в обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования». Израиль «передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру», пишет Гендельман.
«Израильского отхода от «желтой линии» в секторе Газа до разоружения «Хамаса» и демилитаризации сектора не будет», – заключил советник премьера Израиля. «Желтая линия» – линия, установленная соглашением от 10 октября 2025 г. о перемирии между Израилем и «Хамасом», она разделяет зоны контроля Армии обороны Израиля (53% сектора Газа – часть одноименного города, город Рафах и сельхозземли) и палестинских группировок в анклаве. Названа по желтым бетонным блокам, которые установила там израильская сторона.
The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что Трамп будет «очень разочарован», если узнает, что Израиль не позволит продвинуться в реализации его плана по восстановлению Газы, который тот изначально якобы принял. При том собеседник газеты заявил о 20 пунктах плана, а не о 15, которые упомянул Гендельман.
Каждая сторона, судя по всему, продолжает интерпретировать план и последовательность его реализации по-своему и ночные заявления Трампа не вносят в это ясности, замечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Она указывает, что Израиль продолжает настаивать на полной демилитаризации сектора Газа. Но при этом, вероятно, Нетаньяху не хочет спорить с Трампом напрямую, одновременно не имея возможности позволить, чтобы именно такая интерпретация плана – с выводом израильских войск из Газы сразу после предполагаемого разоружения «Хамаса», но без предварительного создания альтернативной системы управления сектором и с сохранением в Газе вооружений – позиционировалась как приемлемая для Израиля, отмечает Самарская.
«Важен тут и внутриполитический аспект: текущее израильское правительство не заинтересовано в том, чтобы демонстрировать готовность идти на какие бы то ни было уступки в плане безопасности, а потому на публичном уровне его представители будут скорее склонны к жесткой риторике», – отмечает эксперт.
Реализация плана в целом также вызывает вопросы, в том числе из-за отсутствия на данный момент согласия всех участников на определенную его последовательность – и это помимо сохранения принципиального недоверия между конфликтующими сторонами, заключает Самарская.