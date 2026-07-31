Сработает ли «историческое» соглашение по разоружению «Хамаса» в Газе

Но эксперт подчеркнул, что даже если предположить реальность сделки, то у США мало ресурсов для обеспечения ее выполнения: «Далеко не факт, что все рядовые бойцы «Хамаса» будут готовы сложить оружие, а для обеспечения безопасности в секторе понадобится военное присутствие. «Совет мира» и национальный комитет по управлению Газой бессильны без международных стабилизационных сил, реальное состояние которых пока неизвестно. И не факт, что Израиль выполнит свою часть сделки, тогда как способы Трампа повлиять на Нетаньяху, кроме риторического возмущения, крайне ограничены», – сказал Юрк.