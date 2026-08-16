Кушнер проведет в Каире переговоры с делегацией «Хамаса»

Специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер встретится в Каире с делегацией палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает телеканал Al Hadath в соцсети X. Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара. Как сообщает Al Hadath, переговоры направлены на предотвращение срыва мирного плана по урегулированию в секторе Газа.