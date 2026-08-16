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Кушнер проведет в Каире переговоры с делегацией «Хамаса»

Ася Султанова

Специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер встретится в Каире с делегацией палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает телеканал Al Hadath в соцсети X. Во встрече также примут участие посредники из Египта, Турции и Катара. Как сообщает Al Hadath, переговоры направлены на предотвращение срыва мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Кушнер намерен отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем «Совета мира» по Газе. В ходе визита американский спецпосланник планирует провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кушнер и Младенов, как ожидается, встретятся с другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Переговоры будут посвящены положению в секторе Газа.

9 августа на заседании правительства Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает 15-пунктный план урегулирования в Газе, предложенный американским «Советом мира». Премьер подчеркнул, что ЦАХАЛ не начнет вывод войск из сектора до полного разоружения «Хамаса».

3 августа журналист Axios Барак Равид писал, что Младенов встретился с Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа.

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