Axios: Кушнер на следующей неделе прилетит в Израиль на переговоры по Газе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует на следующей неделе посетить Израиль для переговоров о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пять источников, знакомых с планами.
По данным издания, Кушнер намерен отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем «Совета мира» по Газе. В ходе визита американский спецпосланник планирует провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, Кушнер и Младенов, как ожидается, встретятся с другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Переговоры будут посвящены положению в секторе Газа.
9 августа Нетаньяху на заседании правительства заявил, что страна отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинской группировки «Хамас». По словам премьера, речь должна идти о передаче движением всего имеющегося у него оружия, включая тяжелое. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль настаивает на «реальном, а не фиктивном» разоружении «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.
3 августа журналист Axios Барак Равид писал, что представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов встретился с Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа.