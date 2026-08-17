СВР: провокаторы хотят подорвать отношения РФ со странами Латинской Америки
Организаторы провокации с обвинениями в якобы поставках российского оружия наркокартелям и организованным преступным группировкам рассчитывают ухудшить отношения Москвы со странами Латинской Америки. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
По оценке СВР, «режиссеры» этой провокации рассчитывают использовать подобные обвинения, чтобы склонить правительства латиноамериканских государств к поддержке антироссийского курса Запада. В разведке назвали такой расчет попыткой подорвать конструктивные отношения России со странами региона.
В СВР также отмечают, что подобные действия не приведут к ожидаемому результату. По мнению ведомства, их организаторы способны лишь в очередной раз «продемонстрировать отсутствие у них каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления».
В СВР ранее заявили, что России необходимо выработать законодательные механизмы реагирования на действия западных стран, которые неверно трактуют сдержанную позицию Москвы. Ответ на враждебные действия должен быть закреплен в правовом поле.
24 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».