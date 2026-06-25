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В СВР призвали закрепить меры противодействия действиям Запада

Ведомости

России необходимо выработать законодательные механизмы реагирования на действия западных стран, которые, по оценке представителей Службы внешней разведки, неверно трактуют сдержанную позицию Москвы. Об этом на ПМЮФ заявил эксперт СВР Александр Пастухов.

По его словам, ответ на враждебные действия должен быть закреплен в правовом поле. «Западники ошибочно воспринимают вот нашу сдержанность за слабость», – добавил Пастухов (цитата по ТАСС).

24 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».

До этого на пленарном заседании ПМЮФ-2026 Медведев сказал, что западные страны последовательно предпринимали усилия по размыванию основ международного права и разрушению его системной целостности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Запад ждут катастрофические последствия, если страны примут решение покуситься на безопасность России. По его словам, независимо от экономической ситуации в США главными инициаторами подобного курса выступают страны Европы, например, Германия и Франция. Рябков отметил, что эти действия становятся частью скрытой подготовки государств к возможному крупномасштабному конфликту с Москвой в 2030 г.

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