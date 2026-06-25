В СВР призвали закрепить меры противодействия действиям Запада

24 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».