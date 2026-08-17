Посольство РФ назвало барьером отказ Швеции признавать паспорта без биометрии
Отказ Швеции признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта создаст дополнительные сложности для граждан РФ. Это решение – «очередной искусственный барьер», сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Стокгольме.
Дипломаты отметили, что для них решение шведских властей не стало неожиданностью.
«Посольство России в Стокгольме будет, естественно, оказывать содействие нашим гражданам в решении возникающих в этой связи вопросов», – пояснили в диппредставительстве.
17 августа стало известно, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрических данных. Швеция при этом предусмотрела переходный период. До конца 2026 г. въезд в страну с такими паспортами будет разрешен россиянам, имеющим визы или виды на жительство стран ЕС, полученные до 1 октября.