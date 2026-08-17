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Главная / Политика /

Лавров: Россия готова помочь Африке в борьбе с терроризмом

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия готова оказывать африканским странам необходимую поддержку в противодействии терроризму и содействовать восстановлению отношений между ЭКОВАС (Economic Community of West African States – Экономическое сообщество стран Западной Африки) и тремя государствами Сахеля. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ганы Самюэлом Окудзето Аблаквой.

По его словам, участники переговоров отдельно рассмотрели вопросы безопасности и борьбы с терроризмом на Африканском континенте.

Основное внимание стороны уделили ситуации в обширном Сахаро-Сахельском регионе. Российский министр отметил, что происходящие там процессы затрагивают Гану и другие государства Западной Африки. В этой связи Москва готова оказывать странам региона необходимую поддержку.

В ходе переговоров с Аблаквой Лавров также сообщил, что Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов по итогам встречи министров. Стороны обсудили международную повестку, включая ситуацию в Ормузском проливе, Латинской Америке, Европе и Африке. Аблаква, в свою очередь, заявил, что отношения России и Ганы «набирают оборот», а между странами ведутся активные политические консультации. Он также отметил рост и диверсификацию двустороннего товарооборота.

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