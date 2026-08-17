Лавров: Россия готова помочь Африке в борьбе с терроризмом

В ходе переговоров с Аблаквой Лавров также сообщил, что Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов по итогам встречи министров. Стороны обсудили международную повестку, включая ситуацию в Ормузском проливе, Латинской Америке, Европе и Африке. Аблаква, в свою очередь, заявил, что отношения России и Ганы «набирают оборот», а между странами ведутся активные политические консультации. Он также отметил рост и диверсификацию двустороннего товарооборота.