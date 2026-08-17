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Главная / Политика /

Памфилова прокомментировала снятие Матвеева и «Яблока» с выборов в Госдуму

Татьяна Мозолевская

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала снятие депутата Михаила Матвеева и партии «Яблоко» с предвыборной гонки. В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что соответствующие решения принимались судами, а не избирательными комиссиями.

«Избирательные комиссии его не снимали. Это решение суда. Мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые есть», – сказала Памфилова.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск «Родины» о снятии «Яблока» с выборов. «Родина» обвинила оппонентов в предполагаемом нарушении авторских прав при агитации, иностранном финансировании и экстремизме. Последнего суд в деятельности «Яблока» не усмотрел, но заявил о наличии нарушений по закону об интеллектуальной собственности, при финансировании избирательной кампании и проведении предвыборной агитации. В «Яблоке» не согласились с решением суда и требуют полностью отменить решение.

14 августа суд Самарской области удовлетворил иск о снятии депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева с выборов. Депутат от Партии пенсионеров Анна Саранцева подала иск о снятии Матвеева с выборов из-за нарушения авторских прав. Она утверждала, что он использовал в агитации изображения СМИ и чужие фото без разрешения, а также шрифты Microsoft. Матвеев отрицает нарушения. Иск подан по двум законам – об избирательных правах и о выборах в Госдуму.

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