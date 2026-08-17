Посольство РФ обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России
Использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
В посольстве утверждают, что сообщения о применении Киевом британских беспилотных систем подтверждают курс Лондона на эскалацию ситуации.
Представители посольства также заявили, что действия Великобритании приведут к последствиям, за которые стране придется отвечать. По их мнению, чем глубже Лондон будет вовлекаться в конфликт и чем больше будет поддержка Украины, тем выше окажется цена таких действий.
16 августа газета The Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские беспилотники впервые использовались Украиной для атак вглубь российской территории. По данным газеты, в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям применялся, в частности, беспилотник Nyan, производимый британской компанией Callen-Lenz в Уилтшире. Маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл предупредил, что использование британских аппаратов для атак по российской территории может дать Москве основания считать заводы в Великобритании, где производятся такие БПЛА, «легитимными целями».
9 августа директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».