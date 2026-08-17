Посольство РФ обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России

16 августа газета The Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские беспилотники впервые использовались Украиной для атак вглубь российской территории. По данным газеты, в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям применялся, в частности, беспилотник Nyan, производимый британской компанией Callen-Lenz в Уилтшире. Маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл предупредил, что использование британских аппаратов для атак по российской территории может дать Москве основания считать заводы в Великобритании, где производятся такие БПЛА, «легитимными целями».