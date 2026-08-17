Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,62+0,68%VEON-RX56,4-1,23%NKNC46,1-1,5%IMOEX2 092,77-2,04%RTSI775,48-2,58%RGBI113,28-0,86%RGBITR765,66-0,74%
Главная / Политика /

Посольство РФ обвинило Великобританию в поддержке ударов Украины по России

Ксения Наумчик

Использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

В посольстве утверждают, что сообщения о применении Киевом британских беспилотных систем подтверждают курс Лондона на эскалацию ситуации.

Представители посольства также заявили, что действия Великобритании приведут к последствиям, за которые стране придется отвечать. По их мнению, чем глубже Лондон будет вовлекаться в конфликт и чем больше будет поддержка Украины, тем выше окажется цена таких действий.

16 августа газета The Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила, что британские беспилотники впервые использовались Украиной для атак вглубь российской территории. По данным газеты, в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям применялся, в частности, беспилотник Nyan, производимый британской компанией Callen-Lenz в Уилтшире. Маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл предупредил, что использование британских аппаратов для атак по российской территории может дать Москве основания считать заводы в Великобритании, где производятся такие БПЛА, «легитимными целями».

9 августа директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её