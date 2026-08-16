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Sunday Times: британские БПЛА впервые применили для ударов по РФ

Ведомости

Британские беспилотники впервые использовались Украиной для атак вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины.

По информации газеты, в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям в Волгограде и Ярославле применялся, в частности, беспилотник Nyan, производимый британской компанией Callen-Lenz в Уилтшире.

Маршал авиации в отставке Грег Бэгвелл предупредил, что использование британских аппаратов для атак на российской территории может дать Москве основания считать заводы в Великобритании, где производятся такие БПЛА, «легитимными целями». При этом источники The Sunday Times считают маловероятным переход ситуации к прямой военной конфронтации между Россией и НАТО.

9 августа директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».

В июне президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов. 31 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г.

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