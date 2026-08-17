NYT: Украина использовала спутниковые снимки против РФ до начала спецоперации

По данным газеты, снимки передаются на устройства, «внешне напоминающие игровую приставку», при помощи них операторы могут искать цели, рассчитывать и прокладывать траекторию полета и «вести огонь из беспилотников». При этом в отдельных случаях операторы могут самостоятельно управлять спутниками. Подобная съемка также помогает определять, какие цели уже были поражены. За день можно «сфотографировать» объект более 15 раз, а получение снимка иногда может занимать не более 15 минут.