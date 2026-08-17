NYT: Украина использовала спутниковые снимки против РФ до начала спецоперации
Украина использовала спутниковые снимки против России еще до начала специальной военной операции. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Как отмечает газета, данные технологии стали применяться ВСУ после присоединения Крыма к России в 2014 г. Год назад поставка спутниковых данных на передовую могла занимать несколько дней, однако сейчас оперативная передача спутниковых снимков является одним из ключевых методов ведения боя. Технику для использования снимков ВСУ предоставляют компании из Нидерландов и США.
По данным газеты, снимки передаются на устройства, «внешне напоминающие игровую приставку», при помощи них операторы могут искать цели, рассчитывать и прокладывать траекторию полета и «вести огонь из беспилотников». При этом в отдельных случаях операторы могут самостоятельно управлять спутниками. Подобная съемка также помогает определять, какие цели уже были поражены. За день можно «сфотографировать» объект более 15 раз, а получение снимка иногда может занимать не более 15 минут.
Подобные снимки позволяют Киеву наносить удары как по России, отмечает NYT.
Сейчас тактика ведения боя чаще сводится к гонке за новыми технологиями. Внедрение БПЛА «уничтожило» крупные скопления бронетехники, логистические центры и большие группы солдат. Беспилотники, будь то в воздухе, на суше или на море, стали наиболее эффективным способом уничтожения или нанесения увечий противникам. Однако у технологии есть недостатки: например, беспилотники наблюдения могут быть сбиты, а их сигналы – заглушены.
17 августа телеканал CNN сообщил, что Украина столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков ПВО Patriot. Телеканал связывает нехватку с ограниченными мировыми запасами данного оружия.