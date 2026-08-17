Экс-глава Удмуртии Бречалов отказался участвовать в выборах
Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов отказался участвовать в выборах в Госдуму. Его кандидатура была исключена из списков. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина.
«15 августа в ЦИК России поступило письменное заявление кандидата Бречалова Александра Владимировича об отказе в дальнейшем участии в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Заявление было принято единогласно и отзыву не подлежит.
Во время заседания также были рассмотрены вопросы об исключении депутатов от семи других партий. Имена и партии кандидатов не называются.
17 августа Верховный суд отклонил апелляционную жалобу партии «Яблоко». Партия не примет участия в выборах в Государственную думу 20 сентября. «Яблоко» планирует подать апелляцию.