На Украине назвали вероятную причину крушения Су-24М ВСУ
Причиной крушения бомбардировщика Су-24М ВСУ в Хмельницкой области в июне 2026 г. могло стать столкновение с птицей в воздухе, сообщили в пресс-службе Госбюро расследований Украины (ГБР).
«Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета… По предварительным выводам служебного расследования воздушных сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор – столкновение с птицей», – говорится в сообщении.
Согласно данным бортового самописца, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого пилот потерял управление, и самолет стал вращаться вокруг своей оси. Скорость падения составила 809 км/ч, высота падения превышала 600 м.
16 июня командование воздушных сил ВСУ сообщило, что фронтовой бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области около 19:00. Летчик и штурман погибли. Разбившийся самолет входил в состав 7-й бригады тактической авиации.